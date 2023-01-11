Для благоустройства территории в посёлке Дубрава-1 объявили конкурс

21:20, 11 января 2023, ПАИ

Сегодня размещён аукцион по выбору подрядчика, с которым будет заключён контракт на выполнение работ по благоустройству территории между домами № 2а, 25, 27, 29 в посёлке Дубрава-1, написал глава Великолукского района Алексей Кузьмин в Telegram.

Будут выполнены следующие работы:

• асфальтирование территории для машин;

• устройство территории под детскую игровую площадку;

• обустройство уличного освещения;

• озеленение.

Это стало возможным благодаря тому, что в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2023 году для Великолукского района предусмотрена субсидия в размере 5373,20 тыс. руб. В рамках субсидии было решено произвести благоустройство общественной территории в посёлке Дубрава-1, которая включена в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» по результатам онлайн-голосования, проходившего в мае 2022 года.

«Именно благодаря успешной реализации нацпроектов, поддержке правительства региона и лично губернатора области Михаила Ведерникова Великолукский район развивается. На 2023 год запланировано многое», — резюмировал глава района.