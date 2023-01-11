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Общество

Астероид Оттхильда скроет звезду у лап Большой Медведицы

Места, где будет особенно хорошо видно покрытие звезды. Фото Google карты

Вночь с 12-го на 13-е января произойдет покрытие звезды «38 Рыси», видимой невооруженным глазом, астероидом (994) Оттхильда, сообщили любители-астрономы в паблике AstroAlert. Покрытие будет видно на большой части России 

12 января 2023 года с 23:13 - 23:19 мск.вр. астероид (994) Оттхильда из главного пояса астероидов, диаметром порядка 20 км скроет на 2 секунды звезду «38 Рыси» (HIP 45688) с блеском +3.8 зв.вел., которая видна ниже лап Б.Медведицы.

Узкая полоса покрытия вступит на Землю в Тихом океане, пройдя затем по Японии, Корее, Китаю и Монголии. Южнее Байкала она вступит на территорию России, пройдет через города Кемерово, Юрга и Тобольск, пройдет через области: Свердловская, Пермская, Кировская, Костромская, Вологодская, Ярославская, Тверская, Новгородская и с Псковской области полоса перейдет в Прибалтику, а затем по северу европейских стран, а конец пути в Атлантическом океане.

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