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Происшествия

Условный срок жительнице Дедовичского района заменили на реальное заключение

Прокуратурой Дедовичского района в судебном заседании поддержано представление уголовно-исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, в отношении 40-летней жительницы Дедовичского района. Об этом сообщили в районной прокуратуре.

Так, гражданка, осуждённая в октябре 2021 года Дедовичским районным судом за совершение преступления, предусмотренного ст. п «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище) к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, игнорируя требования уголовно-исполнительной инспекции и рекомендации, данные ей, неоднократно допускала нарушения порядка и условий отбывания наказания. В августе 2022 года жительница умышленно скрылась от уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем в ноябре была объявлена в розыск. В декабре 2022 года гражданка И. была задержана сотрудниками полиции.

Вышеуказанное представление рассмотрено, поддержано прокурором. Постановлением Дедовичского районного суда осуждённой И. отменено условное осуждение, она направлена в исправительную колонию общего режима на срок 1 год.

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