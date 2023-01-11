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Общество

Великие Луки готовятся к крещенским купаниям

Грядут крещенские купания. Фото: ГИМС Кимши

В Великих Луках сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам организации и проведения крещенских купаний, сообщает пресс-служба городской администрации.

В ходе заседания было принято решение организовать крещенские купания для населения с 20:00 18 января до 14:00 19 января с учётом действующих санитарно-эпидемиологических норм. 
Местом проведения купаний определена река Ловать в районе лодочной станции «Луки Парка» на Краснофлотской набережной.

На время крещенских купаний будет прекращено движение транспортных средств, за исключением специального транспорта и транспорта, обеспечивающего проведение купаний, на Краснофлотской набережной от моста через реку Ловать на проспекте Ленина до пересечения со спуском от площади Юбилейной.

Также в ходе совещания было оглашено, что в настоящее время взяты пробы воды для исследования на соответствие санитарным нормам.

Добавим, что на время крещенских купаний традиционно будут организованы специальные палатки для переодевания и точки для продажи горячих напитков и выпечки.

«Кроме того, будет организовано дежурство специализированных служб для обеспечения безопасности», — сообщили в администрации города.

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