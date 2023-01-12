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Культура

В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря завершены отделочные работы

В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря заверены отделочные работы. Фото: АНО «Возрождение»

Завершаются отделочные работы в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, сообщает в Telegram АНО «Возрождение»:

  • закончен монтаж окон,
  • устроены бетонные полы, 
  • сделана разводка для электросетей, 
  • смонтирован тепловой узел,
  • подведено центральное отопление, 
  • установлены батареи,
  • помещения отделаны в соответствии с современными стандартами.

Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера В. Л. Назимова в 1906 году. Здание расположено на  правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни. 

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