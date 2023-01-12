В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря завершены отделочные работы

00:03, 12 января 2023, ПАИ

Завершаются отделочные работы в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, сообщает в Telegram АНО «Возрождение»:

закончен монтаж окон,

устроены бетонные полы,

сделана разводка для электросетей,

смонтирован тепловой узел,

подведено центральное отопление,

установлены батареи,

помещения отделаны в соответствии с современными стандартами.

Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера В. Л. Назимова в 1906 году. Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.