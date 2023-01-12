В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря завершены отделочные работы
Завершаются отделочные работы в Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове, сообщает в Telegram АНО «Возрождение»:
- закончен монтаж окон,
- устроены бетонные полы,
- сделана разводка для электросетей,
- смонтирован тепловой узел,
- подведено центральное отопление,
- установлены батареи,
- помещения отделаны в соответствии с современными стандартами.
Надвратный корпус построен по проекту гражданского инженера В. Л. Назимова в 1906 году. Здание расположено на правом берегу реки Великой у стены Окольного города вблизи Мстиславской башни.
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12 января 2023
В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря завершены отделочные работы