Двор «Пентагон» отремонтируют в Пскове

08:37, 12 января 2023, ПАИ

Заключен контракт на ремонт первой очереди двора, который в народе называют «Пентагон». Это территория многоквартирных домов Западная, 11 и Коммунальная, 52. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Благоустройство начнется, как только наступит подходящая для дорожных работ погода. Подрядчик разберет старое покрытие, отремонтирует проезды вдоль домов, тротуары и пешеходные дорожки, обустроит новые парковки и площадки под скамейки. При этом сохранит имеющиеся деревья.

«Контракт рассчитан до августа 2024 года, но сейчас прорабатываем возможность сделать весь объем в этом году, - пояснил Борис Елкин. - Вторым этапом станет продолжение ремонта двора, которого так ждут все жители соседних домов».