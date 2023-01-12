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Общество

Двор «Пентагон» отремонтируют в Пскове

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

Заключен контракт на ремонт первой очереди двора, который в народе называют «Пентагон». Это территория многоквартирных домов Западная, 11 и Коммунальная, 52. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

 Благоустройство начнется, как только наступит подходящая для дорожных работ погода. Подрядчик разберет старое покрытие, отремонтирует проезды вдоль домов, тротуары и пешеходные дорожки, обустроит новые парковки и площадки под скамейки. При этом сохранит имеющиеся деревья. 

«Контракт рассчитан до августа 2024 года, но сейчас прорабатываем возможность сделать весь объем в этом году, - пояснил Борис Елкин. - Вторым этапом станет продолжение ремонта двора, которого так ждут все жители соседних домов».

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