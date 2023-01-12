У 27% жителей СЗФО выросли расходы на вредные привычки

08:52, 12 января 2023, ПАИ

У 27% жителей СЗФО за последний год выросли расходы на вредные привычки, сообщает hh.ru.

Наиболее частые виды вредных привычек: сидячий образ жизни\работы (27% респондентов в СЗФО); слишком много времени проводят за компьютером (28%); курение (12%); слишком много времени отводится соцсетям (14%); алкоголь (7%); фастфуд (12%); экстремальные диеты (1%).

43% местных респондентов в среднем тратят одни и те же суммы в месяц на свои привычки (около 5 000 рублей). 5% опрошенных в СЗФО тратят на пагубные привычки до 15 000 рублей в месяц. Еще 2% - до 30 000 рублей.

При этом половина опрошенных (50%) в СЗФО признают, что нездоровый образ жизни нанёс вред их физическому и психологическому здоровью, а также качеству жизни. 34% респондентов пока не видят вреда для здоровья, но допускают, что таковой может быть в будущем. И 16% считают, что их образ жизни не принёс им никакого вреда и последствий не предвидится.

Между тем горожане считают, что работодатели должны помочь им получать больше информации о ЗОЖ и восстановлении здоровья. Так, 44% допускают, что у них есть пробелы в знаниях, что нужно делать для профилактики тех или иных заболеваний, и хотят, чтобы им с этим помогали на работе. Ещё 40% будут рады информации, как снимать стресс. 37% хотят знать, как восстановить качественный сон и бороться с бессонницей. Каждый третий (29%) хочет, чтобы работодатель давал больше информации о том, что входит в ДМС/страхование жизни и как оформить полис страхования.

Аналитика рынка труда показывает, что работодатели и сами заинтересованы, чтобы их сотрудники вели здоровый образ жизни. Так, за последние 5 лет число вакансий, в которых фигурирует требование соблюдать здоровый образ жизни, не курить и не выпивать, в целом по стране выросло в 4 раза. Активней всего продвигают ЗОЖ как требование работодатели из сферы финансов и банков (рост за 5 лет в 9 раз), строительные и металлургические компании (рост в 8,9 раза), работодатели из сферы ретейла (рост требований ЗОЖ в 7,5 раз), а также транспортные и логистические компании (рост в 6 раз).