Молодёжь Пскова приглашают на экскурсию в Снетогорский монастырь

09:03, 12 января 2023, ПАИ

14 января Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей на экскурсию-знакомство с одним из памятников ЮНЕСКО – собором Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Участники мероприятия смогут не только послушать рассказ опытного краеведа об истории храма и связанных с ним интересных фактах, но и полюбоваться уникальными фресками XIV века.

Сбор экскурсионной группы в 10:55 у крыльца собора Рождества Пресвятой Богородицы.

Для того чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы https://vk.com/duxovno следующую информацию: ФИО, возраст и контактный телефон.