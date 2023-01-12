Молодёжь Пскова приглашают на экскурсию в Снетогорский монастырь
14 января Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых людей на экскурсию-знакомство с одним из памятников ЮНЕСКО – собором Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.
Участники мероприятия смогут не только послушать рассказ опытного краеведа об истории храма и связанных с ним интересных фактах, но и полюбоваться уникальными фресками XIV века.
Сбор экскурсионной группы в 10:55 у крыльца собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Для того чтобы записаться на мероприятие, необходимо написать в сообщения группы https://vk.com/duxovno следующую информацию: ФИО, возраст и контактный телефон.
Комментарии: 0 Обсудить >>>