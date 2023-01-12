Повышение призывного возраста в РФ может занять от года до трех лет

09:11, 12 января 2023, ПАИ

Повышение призывного возраста будет происходить поэтапно и по времени займет от года до трех лет. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

«Потребуется целый комплекс поправок в существующее законодательство, в частности в закон «О воинской обязанности и военной службе». А до начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования», - заявил политик. Он уточнил, что после этого необходимо будет привести эти данные в соответствие с военным заданием.

Депутат пояснил, что, например, если в ведении военкомата находятся 100 человек от 21 года до 30 лет, не проходивших военную службу и не имеющих на это достаточных оснований, а военное задание - 200 человек, то 50% из них составят россияне в возрасте 18 лет, как было раньше, а другую половину - граждане от 21 года до 30 лет. Эту практику будут применять на первых этапах перехода на новую возрастную категорию. Политик отметил, что таким образом и будут переходить на новую систему - в каждую кампанию увеличивая возраст призыва.

По словам Картаполова, в весенний призыв 2023 года в военкоматы могут отправиться граждане в возрасте до 30 лет.

В декабре Картаполов сообщил ТАСС, что увеличение возраста призыва граждан с 18 лет до 21 года может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в декабре на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.