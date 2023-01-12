Почти 60% псковичей выступили против выходного в Старый Новый год - опрос

09:59, 12 января 2023, ПАИ

Только каждый третий пскович хотел бы, чтобы Старый Новый год стал официальным государственным праздником, каждый второй — против, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

Отмечать Старый Новый год в этом году собирается каждый четвертый пскович (25%). И, судя по комментариям респондентов, чаще всего сегодня речь идет не про обильное застолье, а про домашнее скромное чаепитие. На работе его отпразднуют только 4%, большинство также ограничится чаем-кофе со сладостями.

Только каждый третий пскович (32%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным государственным праздником и выходным днем. Против этого выступают 58%. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: «Только с каникул вышли!»

За дополнительный выходной 13 января чаще выступают опрошенные до 34 лет, хотя праздновать Старый Новый год больше свойственно старшему поколению. Те, кто зарабатывает менее 50 тыс. руб., выступают за дополнительный выходной чаще горожан с доходом от 80 тыс. руб., хотя последние в этом году чаще планируют отметить Новый год по старому стилю.