Первый случай заражения штаммом «кракен» зафиксирован в России

09:27, 12 января 2023, ПАИ

Первый случай заражения вирусом субварианта омикрона - XBB.1.5 «кракен» зафиксирован в Пензенской области, в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В настоящее время в РФ установлена широкая линейка разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия омикрона ВА.5. Так вариант дельта доминировал во второй половине 2021 года и в единичных случаях выявлялся осенью 2022 года. Иные штаммы в последние месяцы зафиксированы не были», — говорится в сообщении.

Лаборатории Роспотребнадзора и других ведомств продолжают постоянный мониторинг циркуляции вариантов коронавируса в РФ и ряде сопредельных государств, с загрузкой геномных данных в национальную базу данных VGARus, где уже размещено 226 тысяч последовательностей геномов.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день к системе подключено более 150 организаций, которые проводят секвенирование геномов коронавируса.