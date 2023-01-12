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Происшествия

Три жилых дома спасли пожарные в Гдовском районе

Два пожара из-за аварийного режима работы электрооборудования произошли в Гдовском районе 11 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

11 января в 11:58 в деревне Подолешье сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина – аварийный режим электрооборудования. Пожарным удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку.

Пожар в хозпостройке в деревне Шелопугино

Ещё один пожар по той же причине произошел сегодня, 12 января, в 00:38 в гдовской деревне Шелопугино. На участке также сгорела хозостройка. В рядом стоящем автомобиле УАЗ в результате возгорания был поврежден тент. Спасено два жилых дома и автомобиль.

11 января в 9:07 в Невеле в здании на улице Гвардейской, где собирали мебель, огнём были повреждены отделочные материалы. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри здания. Благодаря оперативным действиям пожарных здание удалось спасти.

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