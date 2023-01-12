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Общество

Более 20% россиян работали в новогодние праздники - опрос

По данным опроса соискателей на hh.ru, каждый десятый (11%) россиянин работал в новогодние праздники на основной работе, еще 12% подрабатывали. Всего в 2023 году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных/праздничных дней. 

Следующие длинные выходные ожидаются уже в феврале – отдыхать предстоит с 23 по 26 февраля включительно. Затем «праздничная четырехдневка» будет только весной – с 6 по 9 мая включительно.

Добавим, что самое большое количество выходных и праздников приходится именно на первый квартал года (сразу 33 дня), а самое маленькое – на третий (всего 27 дней).

Данные: hh.ru

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву, пояснила, на каких условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни. По ее словам, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад (ст. 112 ТК РФ). Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились в праздничные дни, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте/коллективном договоре.

Важно помнить, что есть особенности по привлечению сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться, согласно статье 153 ТК, не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье, пояснила юрист.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф (ст. 5.27 КоАП РФ).

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