Псковский священник призвал заключенных не нарушать «ни людских, ни божьих законов»
Богослужение провел помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими священник Михаил Федорова в храме СИЗО-1 в дни рождественских Святок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.
Священнослужитель также пообщался с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.
Перед началом литургии представитель духовенства поздравил всех верующих с праздником и предстоящим Крещением, пожелав здоровья, мира и добра. Далее состоялось богослужение, в течение которого прихожане могли поставить свечи и помолиться о себе, своих родных и близких.
В завершение визита отец Михаил в сопровождении сотрудников следственного изолятора посетил камеры нескольких корпусов. Во время обхода он обратился к тем, кто в данный момент находится в неволе, призывал их «не нарушать ни людских, ни божьих законов», укреплять и приумножать веру добрыми поступками и помыслами.
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