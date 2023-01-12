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Псковский священник призвал заключенных не нарушать «ни людских, ни божьих законов»

Богослужение провел помощник начальника УФСИН России по Псковской области по организации работы с верующими священник Михаил Федорова в храме СИЗО-1 в дни рождественских Святок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

Священнослужитель также пообщался с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Перед началом литургии представитель духовенства поздравил всех верующих с праздником и предстоящим Крещением, пожелав здоровья, мира и добра. Далее состоялось богослужение, в течение которого прихожане могли поставить свечи и помолиться о себе, своих родных и близких.

В завершение визита отец Михаил в сопровождении сотрудников следственного изолятора посетил камеры нескольких корпусов. Во время обхода он обратился к тем, кто в данный момент находится в неволе, призывал их «не нарушать ни людских, ни божьих законов», укреплять и приумножать веру добрыми поступками и помыслами.

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