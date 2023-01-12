Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры за профессионализм

09:54, 12 января 2023, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры региона губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

Он отметил, что прокуратура играет важнейшую роль в укреплении законности и правопорядка в регионе, защите интересов и конституционных прав граждан. Усилиями сотрудников ведомства в прошлом году в Псковской области было выявлено свыше 20 тысяч нарушений федерального законодательства, внесено более четырех тысяч представлений. Прокуратура направила в суды 1,5 тысячи исковых заявлений, подавляющее большинство из которых были удовлетворены.

«Эффективность, принципиальность, честность, компетентность и профессионализм работников органов прокуратуры заслуженно снискали авторитет и уважение жителей нашего региона. Благодарю сотрудников и ветеранов ведомства за непростой труд, верность служебному долгу и вклад в укрепление правопорядка!» - поблагодарил глава региона.

«Желаю крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе и всего самого наилучшего!» - заключил Михаил Ведерников.