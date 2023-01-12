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Общество

В России могут отменить доли детей в жилье с маткапиталом

Выделение детям долей в жилье, приобретенном с использованием средств маткапитала, могут сделать необязательным, пишет газета «Известия».

Доли детей сегодня чаще ничтожно малы (1/20 и менее), а сделки с такой недвижимостью проводить крайне сложно, рассказала одна из разработчиков проекта зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Например, невозможно перепродать недостроенную новостройку, сложно реализовать квартиру на вторичном рынке, из-за чего продавцам приходится делать большие скидки. А если семья не может дальше выплачивать ипотеку, то банку приходится продавать квартиру с дисконтом до 30% на торгах и так далее», — сказала депутат.

В то же время родители могут выделить все средства маткапитала на обучение только одного ребенка (в ущерб другому), или их можно направить полностью на пенсию матери, говорится в пояснительной записке к законопроекту. То есть, при использовании маткапитала на другие разрешенные цели не учитываются интересы каждого отдельного ребенка, подчеркнула Светлана Разворотнева.

По мнению представителей ряд ведущих банков России, мера не приведет к нарушению прав детей, и при этом расширит возможности родителей по дальнейшему улучшению жилищных условий семьи. 

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