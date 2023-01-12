Как избежать долгов однофамильцев, объяснили псковичам

13:40, 12 января 2023, ПАИ

Полные тезки должников, на которых числится чужая задолженность, могут оперативно решить эту проблему с помощью сервиса на портале госуслуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Гражданам необходимо воспользоваться услугой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную службу судебных приставов». Далее в пункте «Кем вы являетесь в исполнительном производстве?» выбрать вариант «На мне числится чужой долг. Я хочу его оспорить».

«В заявлении указывается номер исполнительного производства, сведения об отсутствии долга. В качестве доказательства необходимо загрузить скан документа, который позволит однозначно идентифицировать гражданина. Автоматически сформированное заявление поступит в ФССП России», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что это не единственный способ решения проблемы ошибочной идентификации. «С октября прошлого года на сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области работает новый вид электронных обращений в сервисе интернет-приемная. Выбрав тему «Я двойник!», заявители оперативно получают обратную связь от ведомства. На рассмотрение обращения, идентификацию гражданина, устранение нарушений и ответ заявителю отводится два дня», — пояснили в пресс-службе.

После получения от граждан-двойников копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и подтверждения данных судебный пристав-исполнитель незамедлительно отменит все наложенные на гражданина ограничения.

В случае списания денежных средств со счетов в банках, а также удержаний из заработной платы или иных доходов гражданина судебный пристав примет меры к возврату средств.