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Псковичам покажут уникальную шпагу, переданную в дар музею губернатором

Презентация выставки «Чести своей никому не отдам», приуроченной к 210-летию победы русской армии в Отечественной войне 1812 года, состоится в Псковском музее-заповеднике 18 января. Некоторые экспонаты будут представлены впервые. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

«Главной темой выставки является вклад Псковской земли в дело победы в войне. Посетители смогут увидеть предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых, помимо образцов холодного и огнестрельного оружия, представлен ряд интереснейших вещей периода Отечественной войны», - отметили в музее.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Среди наиболее ценных экспонатов, которые располагаются в пространстве выставки, можно назвать парадную шпагу высших офицерских чинов начала XIX века. Этот артефакт передал в дар Псковскому музею-заповеднику губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Офицерская шпага восхищает изяществом и мастерством исполнения. Клинок искусно выкован немецкими мастерами-оружейниками города Золинген, кампанией «Киршбаум и Шнитцер». Фирма производила холодное оружие для Швейцарии, Австрии, американской армии во время гражданской войны начиная с XIX века и до конца 1860-х годов. А вот резная, золоченая, богато украшенная растительным орнаментом и перламутровыми накладками гарда была выполнена, по всей видимости, французскими мастерами», - отметила хранитель фонда оружия Псковского музея-заповедника Светлана Дерягина.

Еще одним уникальным экспонатом выставки является хоругвь (знамя) Псковского ополчения из Михайловского собора Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с изображением Успения Пресвятой Богородицы. Датируется концом XVIII –  началом XIX века. Знамя передано монастырю Псковским дворянским собранием в 1820 году.

«6 октября 1812 года из монастыря принесли в Псков чудотворный образ Успения Божией Матери, тот самый образ, который в первый раз был принесен в Псков в 1581 году, во время осады города Баторием. 7 октября с образом совершен был крестный ход вокруг города, и в этот самый день Полоцк был взят русскими под предводительством генерал-фельдмаршала графа Петра Христиановича Витгенштейна. Псков и Санкт-Петербург были избавлены от опасности», – добавила куратор выставки, младший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Надежда Васильева.

Выставка «Чести своей никому не отдам» работает во Дворе Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

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