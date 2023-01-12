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Общество

Установить камеры фиксации нарушений ПДД на улице Карбышева просит псковичка

Камеры фиксации нарушений ПДД на улице Карбышева, напротив дома № 29 или 27, на участке от поворота с Ленинградского шоссе до АО «Вторчермет», просит установить псковичка от имени местных жителей. Соответствующее обращение она разместила на сайте губернатора Псковской области.

«Мы просим рассмотреть возможность установки на данном участке дороги камеры фиксации нарушений ПДД (по нашему мнению, напротив дома № 29 или № 27), так как участники дорожного движения не соблюдают скоростной режим, совершают обгоны и т. д. Только за последние полгода здесь была сбита женщина, и в новогодние праздники гонщики врезались в забор дома № 26Б и, разумеется, скрылись. Знак ограничения скорости до 40 км водителями игнорируется… Очень надеемся, что ответственные должностные лица нас услышат», - написала горожанка.

Женщина добавила, что по обочине дороги ходят школьники и «интенсивное автомобильное движение вызывает у родителей беспокойство за безопасность детей».

Напомним, в Пскове планируется установка новых камер видеофиксации нарушений ПДД. Об этом сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

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