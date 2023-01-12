Более 20 млн цветов перевезли через границу в Псковской области в новогодние праздники

12:04, 12 января 2023, ПАИ

Более 20 млн цветов и 7 тыс. тонн продукции растительного происхождения провезли через границу в Псковской области в период новогодних праздников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства отметили виды продукции, которые составили основной объем от ввозимых партий, среди них срезы цветов и горшочные растения - 20,7 млн штук из Латвии, Литвы и Турции, свежие фрукты – 3,3 тыс. тонн, выращенные в Перу, Сербии, Молдове, Коста-Рике и Бразилии, свежие овощи – 2,2 тыс. тонн, выращенные в Республике Беларусь, Сербии, Северной Македонии и Китае, соевый шрот - 1,4 тыс. тонн из Латвии и какао-бобы - 488 тонн из Эстонии.

Все партии растительной продукции, которые прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ.