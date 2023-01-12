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Общество

Жители Пскова смогут познакомиться с культурой и традициями Карелии

16-18 января творческая группа из Карелии побывает в Пскове с программой «Карелия и «Калевала», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Визит состоится в рамках проекта «Поликультурные города», который реализует Карельский фонд развития общественной дипломатии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Цель проекта – познакомить жителей с культурой, традициями и историей соседних регионов: Карелии, Пскова, Великого Новгорода, Выборга и Калининграда.

Программа «Карелия и «Калевала» будет представлена 17 января в Детской школе искусств, библиотеке «Родник» и Центре туризма и творческих индустрий Пскова. В план мероприятий вошли выставка постеров «Серебряная Калевала» (17-27 января), презентация исторического карельского костюма «Средневековая Корела», мастер-классы «Кантеле – традиционный карельский инструмент» и «Калевальская щука», творческая интерактивная просветительская программа «Сказочная Карелия».

В состав карельской творческой группы вошли музыканты, педагоги по народным музыкальным инструментам Карелии, мастера по декоративно-прикладному искусству и рисунку, создатели программ для детей и взрослых по карельской культуре - специалисты Музея изобразительных искусств Республики Карелия, Национальной библиотеки Республики Карелия, Петрозаводской музыкальной школы №1.

В свою очередь псковичи, а также партнеры из других городов Северо-Запада привезут в Карелию свои программы, посвященные традициям, культуре, истории своих городов и регионов. Идея в том, чтобы программы были мобильными, интерактивными и прикладными, чтобы их можно было реализовать на базе библиотеки, школы, местного музея.

В завершение проекта состоится конференция «Поликультурные города», на которой все партнеры проекта смогут представить свой опыт деятельности по сохранению местных культур и традиций, укреплению толерантности в обществе и работе с молодежью.

Результатом проекта будет не только взаимное знакомство с культурой и традициями друг друга, развитие толерантности и диалога, в том числе и между представителями разных национальностей, но и отработанная совместная программа, которую можно в перспективе показывать в других городах и регионах для продвижения идей сотрудничества и городов - участников проекта.

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