Часть документов о злодеяниях фашистов в Дновском районе обнародовал архив

11:45, 12 января 2023, ПАИ

В фондах Государственного архива Псковской области хранится множество документов, связанных с Великой Отечественной войной. Архивисты заинтересованы в том, чтобы с ними знакомились не только исследователи и педагоги, но и молодежь – студенты и школьники, сообщается в Telegram-канале учреждения.



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области



Фото: Госархив Псковской области









«Лишь небольшая часть материалов включена в состав экспозиции музея оккупации Псковской области 1941 - 1944 гг. А потому мы регулярно обращаемся к данных фондам и стараемся знакомить с документами пользователей наших социальных сетей. Сегодня речь пойдет о Дновском районе», - уточнили в архиве.

«12 октября 1941 года немецкая автомашина подорвалась на мине между деревнями Вишенка Выскатского сельсовета и Гаврово Хотованского сельсовета. При этом был убит немецкий солдат. В ответ на указанное событие немецкий отряд арестовал в качестве заложников пять мужчин из деревни Гаврово, которых в тот же день и расстрелял. Кроме того, также в качестве заложников на следующий день, 13 октября, были арестованы и публично расстреляны граждане деревни Вишенка: П.И.Иванов, Г.А.Григорьев, П.В.Васильев, П.В.Болдухин, И.Ф.Кустов и Г.А.Андреев», - это выдержка из Акта одной из районных комиссий по установлению и рассмотрению злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками гражданам и военнопленным за период временной оккупации Дновского района Псковской области. Датированы материалы 1945 годом.

Еще один фрагмент: «4 января 1944 года в дер. Большая Горушка явился немецкий карательных отряд и выгнал из домов всех жителей деревни к мосту через реку Люта. Здесь собралось около 150 стариков, женщин и детей. Изверги из 6 пулеметов открыли по ним стрельбу. Берег покрылся трупами. Раненых гитлеровские солдаты добивали прикладами. Затем тела расстрелянных были стащены в одну кучу, обложены соломой и сожжены».