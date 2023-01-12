Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Часть документов о злодеяниях фашистов в Дновском районе обнародовал архив

В фондах Государственного архива Псковской области хранится множество документов, связанных с Великой Отечественной войной. Архивисты заинтересованы в том, чтобы с ними знакомились не только исследователи и педагоги, но и молодежь – студенты и школьники, сообщается в Telegram-канале учреждения.

  • Документы
    Фото: Госархив Псковской области
  • Документы
    Фото: Госархив Псковской области
  • Документы
    Фото: Госархив Псковской области
  • Документы
    Фото: Госархив Псковской области
  • Документы
    Фото: Госархив Псковской области

«Лишь небольшая часть материалов включена в состав экспозиции музея оккупации Псковской области 1941 - 1944 гг. А потому мы регулярно обращаемся к данных фондам и стараемся знакомить с документами пользователей наших социальных сетей. Сегодня речь пойдет о Дновском районе», - уточнили в архиве.

«12 октября 1941 года немецкая автомашина подорвалась на мине между деревнями Вишенка Выскатского сельсовета и Гаврово Хотованского сельсовета. При этом был убит немецкий солдат. В ответ на указанное событие немецкий отряд арестовал в качестве заложников пять мужчин из деревни Гаврово, которых в тот же день и расстрелял. Кроме того, также в качестве заложников на следующий день, 13 октября, были арестованы и публично расстреляны граждане деревни Вишенка: П.И.Иванов, Г.А.Григорьев, П.В.Васильев, П.В.Болдухин, И.Ф.Кустов и Г.А.Андреев», - это выдержка из Акта одной из районных комиссий по установлению и рассмотрению злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками гражданам и военнопленным за период временной оккупации Дновского района Псковской области. Датированы материалы 1945 годом.

Еще один фрагмент: «4 января 1944 года в дер. Большая Горушка явился немецкий карательных отряд и выгнал из домов всех жителей деревни к мосту через реку Люта. Здесь собралось около 150 стариков, женщин и детей. Изверги из 6 пулеметов открыли по ним стрельбу. Берег покрылся трупами. Раненых гитлеровские солдаты добивали прикладами. Затем тела расстрелянных были стащены в одну кучу, обложены соломой и сожжены».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2023

Великолучанка подняла на Эльбрусе флаг Псковской области
12 января 2023

Продукция кондитерской «Миша» набирает наибольшее число голосов в рамках «Народного признания»
12 января 2023

Псковский священник призвал заключенных не нарушать «ни людских, ни божьих законов»
12 января 2023

Псковичей предупредили об опасности штамма «кракен»
12 января 2023

Псковичам покажут уникальную шпагу, переданную в дар музею губернатором
12 января 2023

Александр Котов: Во главе угла прокурорской работы стоит защита прав граждан
12 января 2023

Почти 60% псковичей выступили против выходного в Старый Новый год - опрос
12 января 2023

Михаил Ведерников поблагодарил сотрудников прокуратуры за профессионализм

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...