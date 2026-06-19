Тысячи свечей в память о героях зажгут в Пскове

20:00, 19 июня 2026, ПАИ

Международная акция «Огненные картины войны» пройдёт в Пскове в ночь с 21 на 22 июня, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, в Финский парк (на площадку возле Троицкого моста) приглашаются все желающие. Начало мероприятия в 20:30.

«В этом году нас отделяет ровно 85 лет от той трагической даты. Вместе мы создадим масштабное огненное полотно на тему «Трагедии и победы России в годы войны». Приходите всей семьёй, чтобы вместе вспомнить тех, кто отдал свои жизни за наше будущее», – пригласили псковичей.