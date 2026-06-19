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Стали известны результаты мониторинга качества воды на пляжах в Псковской области

Стали известны результаты мониторинга качества воды на пляжах в Псковской области. Специалисты отобрали и проверели 15 проб воды по санитарно-химическим и 20 по микробиологическим показателям. По состоянию на 19 июня качество воды соответствует гигиеническим нормативам на десяти пляжах региона, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Положительные санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам получили пляжи детских оздоровительных лагерей «Ленок» (озеро Березово, Невельский район), «Зеркальный» (озеро Ужинское, Гдовский район), «Звёздный» (озеро Большой Иван, Невельский район), «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район), ДОЛ «Берёзка» (озеро Балаздынь, Великолукский район), «Алые паруса» (озеро Гороховое, Островский район), пляжи санаториев «Гороховое озеро» (Гороховое озеро, Островский район) и «Голубые озёра» (озеро Малый Иван, Невельский район), пансионата «Кривск» (озеро Псковское, Печорский МО), а также муниципальный пляж «Горохове озеро» (Островский район).

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