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Происшествия

Свыше двух миллионов рублей перевели мошенникам псковичи

Несколько жителей Пскова и Великих Лук поддались на ухищрения неизвестных лиц и лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В настоящее время мошенники часто используют схему «Ваш родственник попал в беду!». Звонящие обычно представляются сотрудниками силовых или иных структур и сообщают, к примеру, что дети абонентов будто бы совершили ДТП и им теперь грозит уголовная ответственность. А «чтобы решить проблему», по их словам, незамедлительно требуются финансовые вложения. «Как правило, введенные в заблуждение встревоженные люди, не задумываясь, передают деньги курьерам, которые приезжают к ним по месту жительства. И чаще всего на такие уловки попадаются представители старшего поколения», - заметили в ведомстве. 

Так, в Пскове и Великих Луках 11 января за помощью в полицию обратились несколько пенсионерок, которые стали жертвами именно такого рода мошенничества. Чтобы «помочь» своим дочерям и внучке, они отдали незнакомцам крупные денежные суммы. Возбуждены уголовные дела. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются. 

Кроме того, неустановленные пока злоумышленники звонили псковичам под предлогами предотвращения попыток несанкционированного снятия со счетов их денежных средств, а также получения заработка на дивидендах от вклада в акции известной компании. В результате мошенники завладели сбережениями своих доверчивых собеседников. 

Причиненный всем потерпевшим суммарный ущерб составил свыше двух миллионов рублей. Проводится расследование. 

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