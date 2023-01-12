Советы по стилю принятия решений дадут псковским родителям

18:00, 12 января 2023, ПАИ

Пройти опрос «Стиль принятия решений» и получить рекомендации специалиста предлагает псковским родителям служба семейного консультирования «Содействие» ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Вся наша жизнь - это непрерывный процесс принятия решений. Мы постоянно делаем выбор и в личной, и в профессиональной сфере. И конечно же, огромное количество решений касаются развития, воспитания и будущего наших детей», - отметили в группе «Содействия».

Руководство программы добавило, что не всем решения даются легко, поэтому полезно знать свой стиль принятия решений, чтобы понять, в чем причина колебаний и неуверенности.

Опрос доступен по ссылке.

Напомним, Служба семейного консультирования «Содействие» действует в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.