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Общество

Запрет выхода на лёд Чудского озера отменили в Гдовском районе

Отменен запрет выхода на лёд Тёплого, Чудского и других озёр, находящихся в Гдовском районе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев.

«С 11 января отменяется запрет выхода на лёд Чудского, Тёплого озёр и других водоёмов муниципалитета, установленный 7 декабря 2022 года. Однако остаётся в силе запрет выезда рыбаков-любителей на автотранспорте», — отметил глава района.

Он призвал местных жителей сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности при нахождении на льду.

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