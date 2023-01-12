Запрет выхода на лёд Чудского озера отменили в Гдовском районе
Отменен запрет выхода на лёд Тёплого, Чудского и других озёр, находящихся в Гдовском районе. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава муниципалитета Алексей Васильев.
«С 11 января отменяется запрет выхода на лёд Чудского, Тёплого озёр и других водоёмов муниципалитета, установленный 7 декабря 2022 года. Однако остаётся в силе запрет выезда рыбаков-любителей на автотранспорте», — отметил глава района.
Он призвал местных жителей сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности при нахождении на льду.
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