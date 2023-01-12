До +3 градусов ожидается в Псковской области 13 января

14:13, 12 января 2023, ПАИ

До +3 градусов прогнозируется в Псковской области 13 января, сообщает Псковский гидрометцентр.

В пятницу на территории региона ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. На дорогах местами образуется гололедица. Температура воздуха по области ночью составит от -5 до 0 градусов, днем – от -1 до +3.

Будет дуть южный ветер со скоростью до 12 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.