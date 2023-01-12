Более 25 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы

14:08, 12 января 2023, ПАИ

За новогодние праздники Псковский музей-заповедник посетили почти 26 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Самым популярным объектом традиционно стал Псковский кремль, который принял почти 10 тысяч гостей. Более четырёх тысяч человек посмотрели выставки и экспозиции главного здания музея-заповедника на улице Некрасова, в том числе картинной галереи и Поганкиных палат.

Третьим местом по популярности у туристов стал Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, который посетили 1,5 тысячи человек.

Всего за новогодние каникулы музеи страны посетили более 1 миллиона человек.