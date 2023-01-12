Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 25 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы

За новогодние праздники Псковский музей-заповедник посетили почти 26 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Самым популярным объектом традиционно стал Псковский кремль, который принял почти 10 тысяч гостей. Более четырёх тысяч человек посмотрели выставки и экспозиции главного здания музея-заповедника на улице Некрасова, в том числе картинной галереи и Поганкиных палат. 

Третьим местом по популярности у туристов стал Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, который посетили 1,5 тысячи человек.

Всего за новогодние каникулы музеи страны посетили более 1 миллиона человек. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 января 2023

«Зима!.. Крестьянин торжествуя»: Пушкинский заповедник подготовил новую программу
12 января 2023

Более 25 тысяч человек посетили псковский музей в новогодние каникулы
12 января 2023

Какие книги стоит читать, обсудят на «Серебряном дожде» 12 января
12 января 2023

Псковичам покажут уникальную шпагу, переданную в дар музею губернатором
12 января 2023

В Надвратном корпусе на подворье Псково-Печерского монастыря завершены отделочные работы
11 января 2023

21 и 22 января Санкт-Петербургский балет покажет в Пскове четыре спектакля
11 января 2023

Программу «Звезда и смерть Фёдора Сологуба» представят псковичам
11 января 2023

Спектакль «Ночь перед Рождеством» покажут в Пскове 13 января

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...