Борис Елкин поблагодарил сотрудников прокуратуры за профессионализм

15:33, 12 января 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником.

«По долгу службы вы выполняете задачи особой государственной важности: надзор за исполнением законов нашей страны, защита прав и свобод граждан, укрепление правопорядка. Ваша работа необходима и ценна», - подчеркнул глава города.

Борис Елкин напомнил, что в прошлом году исполнилось 300 лет с момента формирования российской прокуратуры. По этому случаю в Пскове был создан новый парк на улице Никольской.

По его словам, это не просто благоустроенное городское пространство, но «дань памяти прокурорам-ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление ведомства и развитие демократического общества».

«Благодарю вас за профессионализм и верность своему делу. Желаю и дальше следовать лучшим традициям органов прокуратуры, успехов, здоровья и благополучия!» - пожелал Борис Елкин.