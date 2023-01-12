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Общество

МЧС предупреждает псковичей о гололёде

Гололёд, начиная с западных районов, ожидается по Псковской области ночью 13 января в период с 00:00 до 3:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС.

Сотрудники МЧС напомнили, каких правил нужно придерживаться для избежания несчастных случаев:  

- не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку;

- подготовьте малоскользящую обувь; 

- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

- не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин; 

- при усилении ветра держитесь в стороне от линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили;

- проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек; 

- ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок по городу; 

- за пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы видимости;

- на случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. 

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101. 

Ранее сообщалось, что с начала зимы более 700 псковичей обратились за помощью к травматологам.

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