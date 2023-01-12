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Происшествия

Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Пскове

Нетрезвого псковича за рулем автомобиля остановили на улице Чудской в Пскове сотрудники полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

По имеющимся данным, в областном центре 11 января около 23:00 у дома на улице Чудской дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Kia. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый житель города 1994 года рождения, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.

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