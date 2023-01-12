Новый вице-губернатор будет контролировать подготовку к юбилеям Гдова и Печор
Рабочую встречу с новым вице-губернатором Игорем Шатурным провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках мероприятия обсуждались ключевые инфраструктурные проекты и приоритетные направления развития ЖКХ, дорожно-транспортной отрасли и строительной сферы Псковского региона, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.
Глава региона подчеркнул, что благодаря целенаправленной и системной работе с федеральным центром в последние годы Псковская область получает беспрецедентную поддержку по целому ряду направлений, и нацелил нового руководителя на персональное участие в контроле за качеством и сроками реализации социально значимых программ и проектов.
Особое внимание — социальной догазификации и модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе электросетевого хозяйства.
Также в зоне ответственности Игоря Шатурного будет подготовка к 700-летию со дня первого упоминания в летописи города Гдова и 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Обе даты будут отмечаться в этом году.
Псковичи могут сдать новогодние ели на переработку