Новый вице-губернатор будет контролировать подготовку к юбилеям Гдова и Печор

17:52, 12 января 2023, ПАИ

Рабочую встречу с новым вице-губернатором Игорем Шатурным провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В рамках мероприятия обсуждались ключевые инфраструктурные проекты и приоритетные направления развития ЖКХ, дорожно-транспортной отрасли и строительной сферы Псковского региона, об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Глава региона подчеркнул, что благодаря целенаправленной и системной работе с федеральным центром в последние годы Псковская область получает беспрецедентную поддержку по целому ряду направлений, и нацелил нового руководителя на персональное участие в контроле за качеством и сроками реализации социально значимых программ и проектов.

Особое внимание — социальной догазификации и модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе электросетевого хозяйства.

Также в зоне ответственности Игоря Шатурного будет подготовка к 700-летию со дня первого упоминания в летописи города Гдова и 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Обе даты будут отмечаться в этом году.