В Псковской области избрали председателя общественного совета при избиркоме

18:16, 12 января 2023, ПАИ

В общественном совете при избирательной комиссии Псковской области избрали председателя. Об этом сообщил Telegram-канал регионального избиркома.

Сегодня состоялось первое заседание общественного совета состава 2023-2024 гг.

В него вошли 12 представителей различных сфер деятельности — сотрудники учреждений образования, представители средств массовой информации, культуры, электоральные юристы, специалист в области электронного голосования, ветеран избирательной системы Псковской области.

Открывая заседание, председатель избиркома Игорь Сопов отметил, что совет состоит из экспертов по тем вопросам, которые ежедневно реализует в своей деятельности избирательная комиссия.

Председателем совета единогласно был избран директор ООО «Гражданская пресса» Максим Костиков, секретарем — руководитель информационного центра избирательной комиссии с 2003 по 2009 годы, ветеран избирательной системы Татьяна Крюкова.

В феврале состоится уже первое мероприятие, организованное общественным советом.