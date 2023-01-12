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Общество

18 триколоров передадут великолукским школам от бойцов СВО

В великолукские школы передают триколоры от бойцов СВО. Фото Вконтакте

Депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян передал в школы Великих Лук 18 флагов с подписями бойцов СФО, доставленных с фронта. Об этом депутат ПОС сообщил на своей странице в «Вконтакте».

«Мои коллеги по областному Собранию и фракции «Единая Россия» Елена Даньшова и Татьяна Фомченкова передадут флаги с добрыми пожеланиями детям в каждую школу в своих округах. В эти дни город на Ловати готовится отмечать 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков», - отметил Армен Мнацаканян.

В школе номер 12 им. К.К. Рокоссовского флаг будет размещён в их знаменитом, одном из лучших в стране, школьных музеев. В гимназии имени Софьи Васильевны Ковалевской полотнище займёт место в фойе.
 

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