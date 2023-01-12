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Преподаватель ПсковГУ рассказала, как сдать ЕГЭ по истории с высоким результатом

Как подготовиться и сдать ЕГЭ по истории. Фото: «Победа РФ»

Согласно статистике прошлого года, ЕГЭ по истории написали более 90 тысяч выпускников России, из них 15 % — высокобальники. Отлично сдать ЕГЭ и увеличить свои шансы на поступление в вуз может каждый, особенно воспользовавшись советами преподавателей Псковского государственного университета.

Полезными сайтами и ресурсами для подготовки к ЕГЭ по истории поделилась директор Института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ, доцент кафедры отечественной истории Людмила Алиева.

Официальные сайты: образовательный портал для подготовки к экзаменам и Федеральный институт педагогических измерений.

Воспользуйтесь демоверсией ЕГЭ-2023.

В сдаче экзамена поможет ЕГЭ-подкаст «На все 100!»

Навигатор для самостоятельной подготовки к ЕГЭ.

Концепция преподавания учебного курса истории России в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.

Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ (П. А. Баранов, С. В. Шевченко).

«При подготовке к ЕГЭ 2023 года важно изучить демоверсию, спецификацию и кодификатор КИМ ЕГЭ по истории, внимательно посмотреть онлайн-консультацию И. А. Артасова, прочитать учебник, регулярно выполнять задания КИМ ЕГЭ по истории, особенно второй части, сверить свои знания с историко-культурным стандартом и восполнить пробелы, внимательно прочитывать задания на экзамене и помнить, что ни один репетитор не имеет права гарантировать получение 100 баллов на экзамене», — отмечает Людмила Алиева.

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