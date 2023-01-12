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Общество

Следователь из Бежаниц награждён медалью преподобного Мартирия Зеленецкого

Станислав Кожевников и протоиерей Стефан Вахрушев. Фото Великолукская епархия

В Новоржеве в связи с 12-летием образования Следственного комитета Российской Федерации руководитель Бежаницкого межрайонного следственного отдела следственного управления СК РФ по Псковской области получил награду. Об этом ПАИ сообщили в Великолукской епархии.

12 января 2023 года, в связи с 12-летием образования Следственного комитета Российской Федерации, а также по ходатайству руководителя Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майора юстиции Петра Николаевича Крупени, руководитель Бежаницкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации получил заслуженную награду.

Медалью преподобного Мартирия Зеленецкого III степени удостоен руководитель Бежаницкого межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации майор юстиции Кожевников Станислав Олегович.

Это награду от Великолукской епархии, по благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия, вручил благочинный Новоржевского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова в городе Новоржев протоиерей Стефан Вахрушев.

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