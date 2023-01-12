На новогодние каникулы в Санкт-Петербург приехало более 1 млн туристов

23:39, 12 января 2023, ПАИ

Свыше 1 млн туристов побывало в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

«Количество туристов и экскурсантов, посетивших Петербург за девять дней новогодних каникул, превысило 1 млн человек. Это на 7 % больше, чем год назад», — рассказали в комитете.

По данным пресс-службы, с 30 декабря по 8 января аэропорт Пулково обслужил 578 тыс. пассажиров, максимальное количество рейсов — 458 — было выполнено 30 декабря. «Самыми популярными внутренними направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск. Из зарубежных направлений можно выделить Минск, Ташкент, Стамбул, Ереван, Душанбе, Ош», — добавили в комитете.

Итоги новогодних каникул подвели и в петербургских музеях. Так, Царскосельский музей-заповедник вошёл в число самых посещаемых музеев страны в январские каникулы. В эти дни его объекты посетило более 81 тыс. человек. «Для гостей провели свыше 2 тыс. экскурсий. Как всегда, самым востребованным был Екатерининский дворец», — отметили в отделе по связям с общественностью музея-заповедника.

Музеи Петергофа в дни новогодних каникул посетило на 30 % больше гостей, чем в 2021 году. По данным пресс-службы музея-заповедника, в 2023 году продали более 16 тыс. билетов, в то время как в 2022 году — 12,2 тыс. Парки Петергофа работали каждый день, в том числе 31 декабря и 1 января. Новшеством 2023 года для посетителей Нижнего парка стала ежедневная вечерняя подсветка скульптуры «Самсон, разрывающий пасть льва».

Экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа с 3 по 8 января 2023 года посетило более 86 тыс. гостей, рассказали ТАСС в пресс-службе музея. Билеты и экскурсионные путёвки в Эрмитаж приобрели по «Пушкинской карте» почти 7,6 тыс. человек.

В Русском музее побывало около 43,5 тыс. человек. Традиционный интерес посетителей Русского музея вызвали как постоянная экспозиция, так и временные выставки, открывшиеся перед Новым годом. Гости музея посетили его филиалы, отдав предпочтение корпусу Бенуа и Михайловскому дворцу.