День российской печати отмечают 13 января

07:00, 13 января 2023, ПАИ

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, электронных изданий и всех работников СМИ, пишет calend.ru.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1703 году приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Петр I.

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

После 1917 года День российской печати был установлен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и назван День советской печати.

В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.