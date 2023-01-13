Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День российской печати отмечают 13 января

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, электронных изданий и всех работников СМИ, пишет calend.ru.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1703 году приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом в тысячу экземпляров. Редактором был сам Петр I.

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».

После 1917 года День российской печати был установлен на 5 мая — дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда» — и назван День советской печати.

В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной — 13 января.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2023

С Днём печати поздравил псковских журналистов Александр Котов
13 января 2023

Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России
13 января 2023

Россияне взяли кредиты на рекордные 27 трлн рублей
13 января 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днём российской печати
13 января 2023

Васильев день наступил по народному календарю
12 января 2023

12 января 1983 года Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны I степени
12 января 2023

На новогодние каникулы в Санкт-Петербург приехало более 1 млн туристов
12 января 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ Строительство медицинского корпуса ПсковГУ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...