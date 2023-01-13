14 января вход на территорию Псковского кремля будет закрыт

00:13, 13 января 2023, ПАИ

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В связи с проведением в Псковском кремле закрытого праздничного мероприятия «Рождественская елка» 14 января 2023 года вход на территорию Кремля (вечевая площадь, северная часть, Плоская башня) будет закрыт, сообщает сайт «Афиша. Псков». Северные ворота будут также закрыты в целях обеспечения безопасности.

Для посещения будут доступны Довмонтов город, Приказная палата и Власьевская башня. Вход на территорию Кремля будет осуществляться только через башню Святых ворот.

15 января все объекты Кремля будут работать в штатном режиме.

14 января (суббота), 11:00

Сборная экскурсия по выставке «Ратная доблесть эпох»

На выставке представлены реконструкции комплексов одежды, вооружения и доспехов русских воинов XI-XVII столетий, бившихся в дружинах князей Владимира Великого, Александра Невского, снискавших славу на Куликовом поле, доблестно сражавшихся в государевых ратях Ивана Грозного и Алексея Михайловича. В том числе можно будет увидеть противников, с которыми защитники пограничья сталкивались лицом к лицу.



14 января (суббота), 12:00 и 14:00

Сборная экскурсия по экспозиции «Приказная палата – административный центр Псковской земли конца XVII в.»

Приказная палата – единственное сохранившееся здание гражданской архитектуры XVII века административного назначения. На экскурсии Вы познакомитесь с государевой службой воеводы, которому принадлежала вся полнота власти в городе Пскове и в Псковском уезде, узнаете о работе дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке.



14 января (суббота), 13:00 и 16:00

Сборная экскурсия по выставке «Господин Псков»

Выставка «Господин Псков» – это рассказ о средневековом городе-государстве с уникальным политическим устройством, о Псковской крепости как о мощном фортификационном сооружении своего времени, о самобытном духовном и культурном центре, игравшем особую роль в Русском государстве. На примере почти тысячи единиц хранения из фондовых коллекций Псковского музея выставка дает возможность познакомиться с жизнью Псковской земли в средневековье во всем ее многообразии.



14 января (суббота), 14:00

Сборная интерактивная программа «Богатырская застава»

На программе «Богатырская застава» в Псковском кремле участники смогут почувствовать себя настоящими воинами и попробовать свои силы в ратном деле. Экипированные тренировочным оружием поучаствуют в средневековых манёврах. Программа доступна для участников цикла героико-патриотических программ «Потягнем за Отечество!»



14 января (суббота), 15:00

Сборная экскурсия по Власьевской башне со стрельцом

Вместе со стрельцом Вы посетите одну из важнейших и крупнейших башен огромной Псковской крепости, узнаете ее историю и особенности местоположения. Также в программе подъем на смотровую площадку, с которой Вам откроется вид на окрестности.



14 января (суббота), 15:00

Сборная интерактивная программа «Во что играли наши предки»

Эта программа знакомит участников с настольными играми, в которые играли тысячи лет назад! Вы погрузитесь в увлекательный мир настольных игр древности, познакомитесь с их историей, узнаете, как игры попали на Русь и научитесь играть в игру «Мельница» и «Тавлеи». Это Ваш уникальный шанс попробовать свои силы в священной игре скандинавских богов, а также вызвать друга на логическую дуэль, которая занимает умы игроков уже более 3000 лет.



15 января (воскресенье), 12:00 и 15:00

Сборная экскурсия по Псковскому кремлю

В ходе экскурсии Вы узнаете историю строительства Псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, застройкой средневекового Кремля. Предполагается также посещение Троицкого собора.



15 января (воскресенье), 14:00

Сборная экскурсия «Все о Кремле»

Тематическая экскурсия, в ходе которой Вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Посетив Приказную палату, вы узнаете о государевой службе воеводы, дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке. Закончится экскурсия подъемом на смотровую площадку Власьевской башни, с которой открывается превосходный вид на историческую часть древнего города.



Место встречи: Информационный центр музея (ул. Кремль, 4).

Телефон для справок и записи: +78112724574.