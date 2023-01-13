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Общество

В России предложили упростить трудоустройство детей с 14 лет

Госдума в феврале может принять законопроект, призванный упростить оформление на работу подростков с 14 лет, пишут «Известия».

Благодаря изменениям подросткам больше не потребуется для заключения трудового договора согласие органов опеки и попечительства. 

Положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике.

Согласно данным Минтруда, в России ежегодно трудоустраиваются 520 тыс. человек в возрасте до 18 лет. Однако спрос в этой категории гораздо выше. Согласно социсследованиям, подрабатывать во время летних каникул хотели бы 91% учащихся старших классов.

При этом, согласно статистическим данным, 61% работодателей видят сложности при трудоустройстве несовершеннолетних из-за юридических рисков, а 32% по этой причине не нанимают указанную категорию.

«Таким образом, законопроект нацелен на расширение возможностей для молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, а предлагаемые изменения устранят избыточные бюрократические сложности и излишнюю административную нагрузку для работодателей», — говорится в документе.

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