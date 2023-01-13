Россияне взяли кредиты на рекордные 27 трлн рублей

08:45, 13 января 2023, ПАИ

Объем долгов населения перед кредитными организациями составил рекордные 27,09 трлн рублей, по данным на 1 декабря 2022 года, пишет газета «Известия».

Показатель увеличился на 10% по сравнению с аналогичным месяцем 2021-го, или почти на 2,5 трлн рублей.

Из общего роста кредитного портфеля более 80% было обеспечено ипотекой, сообщили в ЦБ. Там добавили: на начало 2023 года объем потребительских ссуд составил порядка 12 трлн рублей.

Долговой портфель россиян увеличился более чем на 12%, что стало довольно значительным ростом для прошлого года, отметил генеральный директор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин.

Он подчеркнул: лидером оказались программы ипотеки — портфель таких ссуд увеличился на 37%. Это связано с действием государственных программ жилищного кредитования, а также совместных предложений банков и застройщиков с маркетинговыми нулевыми ставками.

В российских банках подтвердили рост кредитного портфеля граждан в 2022 году, однако не отметили значительного повышения уровня просроченной задолженности. При этом эксперты увидели риски роста закредитованности населения. В 2023 году уровень просроченной задолженности вырастет примерно на 15-20%, ожидает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.