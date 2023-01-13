Более 50% псковичей прогуливали школу – опрос

09:22, 13 января 2023, ПАИ

Больше всего злостных прогульщиков встречается среди системных администраторов, программистов, квалифицированных рабочих и главных бухгалтеров. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

52% псковичей признались в том, что когда-то прогуливали уроки, причем каждый двадцатый делал это часто, а еще 47% — иногда. Среди мужчин и злостных, и редких прогульщиков больше, чем среди женщин. Нынешняя молодежь до 24 лет пропускала уроки без уважительной причины в целом реже, чем те, кому сейчас за 45 лет. Среди псковичей с зарплатой от 80 тыс. руб. бывших школьных прогульщиков больше, чем среди тех, чей заработок ниже.

«По правде говоря, из школьных прогульщиков нередко выходит что-то дельное. И дело тут, видимо, в умении расставлять приоритеты и «не загнать себя», — отмечается в сообщении. Так, среди главных бухгалтеров 9% часто пропускали уроки без уважительной причины, еще 28% — время от времени, а среди руководителей таковых 7 и 45% соответственно. Больше всего же злостных прогульщиков среди системных администраторов (14%).