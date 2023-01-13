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Происшествия

Газовые баллоны эвакуировали при пожаре в Пскове

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. 

12 января в 12:31 случился пожар в Пскове, на 1-м Корытовском шоссе выгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации отопительного прибора. Пожарные эвакуировали два газовых баллона и спасли две хозпостройки.

В 14:08 в девятиэтажном жилом доме на Рижском проспекте в Пскове в мусоросборочной камере загорелся пластмассовый мусорный контейнер, возможной причиной пожара названо неосторожное обращение с огнем.

Кроме того, сгорел жилой дом на острове имени Залита в Псковском районе, пожар начался в 14:20. Причиной стало нарушение правил безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Пожарным удалось отстоять жилой дом, две хозяйственные постройки, две бани, гараж, а также дровяник.

Еще один пожар произошел в 16:43 на улице Первоцветной в Великих Луках, там сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печи, удалось спасти жилой дом.

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