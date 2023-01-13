Более 20 спектаклей покажет Псковский драмтеатр в феврале

10:50, 13 января 2023, ПАИ

Февральский репертуар сформировал Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина и открыл продажи билетов. В февральскую афишу вошло 25 названий – спектакли разных жанров, среди которых новинки сезона, театральные хиты, музыкальные и детские постановки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Из последних премьер 8 и 9 февраля зрители смогут увидеть комедийную мелодраму «Пигмалион» по пьесе Бернарда Шоу.

Жанр комедии представят спектаклями «Сережа очень тупой» (17 и 26 февраля), «Пленные духи» (25 февраля), «Соседи» (28 февраля).

Тех зрителей, которые больше всего ценят в театре мастерство артиста, изящный литературный текст, камерную обстановку, приглашают на спектакли Ирины Евдокимовой «Ночь печальна» о Бунине и Рахманинове (4 февраля) и «Што-с» по неоконченной повести Лермонтова (5 февраля), а также музыкально-поэтическую программу «Цветаева и саксофон» (10 февраля) артистки Нины Семеновой и музыканта Аркадия Галковского.

В репертуар включены спектакли, отмеченные Национальной театральной премией «Золотая маска»: спектакль – лауреат премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» «Ревизор» (5 февраля) и спектакль, по итогам прошлого сезона выдвинутый на премию в семи номинациях, – «Морфий» (1 и 3 февраля). 11 февраля на большой сцене пройдет показ «Дяди Вани», 18 февраля – «Смерти Тарелкина». Оба спектакля входят в лонг-лист «Золотой маски», в список наиболее заметных спектаклей прошедших театральных сезонов.

Спектакли малой формы по произведениям классиков пользуются большим спросом у псковских зрителей – «Пиковая дама» (2 и 19 февраля), «Ионыч» (4 и 22 февраля), «Метель» (10 и 12 февраля). Еще один спектакль на малой сцене, но уже по пьесе современного американского драматурга – «Гробница малыша Тутанхамона» (7 февраля).

Еще более камерный формат предполагают спектакли «Свидетельские показания» (14 февраля), «Дни Победы» (15 февраля) – представления, где зрители окажутся рядом с артистами, – и музыкальная постановка «Случайный вальс» (2 и 19 февраля).

Традиционно театр подготовил обширную программу для детей: от двух до четырёх лет («Год Жирафа», «Невероятные приключения голубя Петра»), от четырех до девяти лет («Я сделал крылья и летал»), от шести до десяти лет («Слон и птичка»). Школьникам может быть интересен спектакль «Что в конверте?» (28 февраля) детской театральной мастерской «Гвозди».

Молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет театр напоминает о возможности приобрести билеты на большинство спектаклей по «Пушкинской карте».

Касса театра работает ежедневно (Псков, улица Пушкина, 13) с 9:30 до 21:00. Кроме того, билеты можно купить круглосуточно на официальном сайте театра.