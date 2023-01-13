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Происшествия

Житель Опочки до смерти избил отца

Житель Опочки до смерти избил отца. Как сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области, 11 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 54-летнего местного жителя.

Потерпевший скончался в результате черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 8 января подозреваемый поссорился с отцом и несколько раз ударил его по голове. В результате черепно-мозговой травмы потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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