Оружие и боеприпасы не дали пронести в суды псковские приставы

11:12, 13 января 2023, ПАИ

Более 1300 запрещённых предметов пытались пронести в здания псковских судов и отделов судебных приставов в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Посетители с опасными предметами не допущены. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не происходило. Ответственность за обеспечение безопасности защищаемых лиц в зданиях судов, залах судебных заседаний или иных помещениях, где проводится судебное заседание, а также в зданиях отделов судебных приставов возложена на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов», - говорится в сообщении.

При входе в здание суда и в отдел судебных приставов каждого ждёт пропускной режим с проверкой документов и проверкой находящихся при себе предметов, особенно это касается зданий судов, добавили в ведомстве.

Так, в 2022 году были выявлены следующие запрещенные предметы: огнестрельное, газовое и травматическое оружие, колюще-режущие предметы, боеприпасы и электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов.

Взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ у граждан, посещающих суды, выявлено не было.

Также действует пропускной режим для посетителей УФССП России по Псковской области. В 2022 году на пропускном посту выявлено 134 предмета, запрещенных к проносу в здание управления, что больше в два раза, чем в 2021 году. В основном в число запрещённых предметов входят: пилки, ножницы, отвертки, шило, молотки, перочинные ножи. Судебные приставы напоминают, что в случае попытки проноса запрещённых предметов, а именно оружия и боеприпасов, гражданина задерживают и передают в органы внутренних дел.