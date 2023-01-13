Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Оружие и боеприпасы не дали пронести в суды псковские приставы

Более 1300 запрещённых предметов пытались пронести в здания псковских судов и отделов судебных приставов в 2022 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Посетители с опасными предметами не допущены. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не происходило. Ответственность за обеспечение безопасности защищаемых лиц в зданиях судов, залах судебных заседаний или иных помещениях, где проводится судебное заседание, а также в зданиях отделов судебных приставов возложена на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов», - говорится в сообщении.

При входе в здание суда и в отдел судебных приставов каждого ждёт пропускной режим с проверкой документов и проверкой находящихся при себе предметов, особенно это касается зданий судов, добавили в ведомстве.

Так, в 2022 году были выявлены следующие запрещенные предметы: огнестрельное, газовое и травматическое оружие, колюще-режущие предметы, боеприпасы и электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, которые могли представлять опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов.

Взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ у граждан, посещающих суды, выявлено не было.

Также действует пропускной режим для посетителей УФССП России по Псковской области. В 2022 году на пропускном посту выявлено 134 предмета, запрещенных к проносу в здание управления, что больше в два раза, чем в 2021 году. В основном в число запрещённых предметов входят: пилки, ножницы, отвертки, шило, молотки, перочинные ножи. Судебные приставы напоминают, что в случае попытки проноса запрещённых предметов, а именно оружия и боеприпасов, гражданина задерживают и передают в органы внутренних дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













13 января 2023

Сеть кафе «Миша» лидирует в номинации «Сервис» на «Народном признании»
13 января 2023

О причинах облысения расскажет врач на «Серебряном дожде»
13 января 2023

С Днём печати поздравил псковских журналистов Александр Котов
13 января 2023

Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости гриппом в России
13 января 2023

Россияне взяли кредиты на рекордные 27 трлн рублей
13 января 2023

Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днём российской печати
13 января 2023

Васильев день наступил по народному календарю
12 января 2023

12 января 1983 года Великие Луки были награждены орденом Отечественной войны I степени

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...