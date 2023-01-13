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Спорт

Курс по игре в лапту разработали для российских школ

Для российских школьников разработали образовательный курс по игре в лапту. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, пишет РИА Новости. 

«Образовательный модуль «Лапта» разработан для систем начального общего, основного общего и среднего общего образования. Модуль одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в Реестр примерных основных общеобразовательных программ Министерства просвещения Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Программу подготовила Общероссийская общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация русской лапты России» при организационно-методическом сопровождении Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания.

В министерстве добавили, что модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов, во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными.

«Новый учебный модуль направлен на расширение интеграции уроков физической культуры и внеурочной деятельности. Особое внимание будет уделено реализации модуля «Лапта» в рамках деятельности школьных спортивных клубов. Сегодня в системе образования действуют более 32 тысяч школьных спортивных клубов. К 2024 году в каждой школе будет создан спортивный клуб», - заключили в министерстве.

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