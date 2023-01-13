Почему невозможно увеличить густоту волос, объяснила псковский врач

14:09, 13 января 2023, ПАИ

Почему невозможно увеличить густоту волос, объяснила врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«К сожалению, против природы не пойдёшь. То количество волосяных фолликулов, которое дано нам от рождения, мы увеличить не можем, - пояснила специалист. - Сейчас существуют методы, когда после каких-либо травм, допустим, или при рубцовых заболеваниях кожи волосистой части головы уменьшается количество фолликулов. Существуют методы оперативного лечения и пересадки собственных волосяных фолликулов. Но увеличить количество мы не можем».

Елена Луценко уточнила, что вернуть густоту можно только, если волосы были густыми раньше, но стали реже из-за стрессов или болезней. «В каких-то случаях мы можем и помочь вернуть густоту шевелюры, а в каких-то уже, особенно при позднем обращении, вернуть густоту невозможно или возможно только частично», - добавила врач.