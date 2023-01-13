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Происшествия

Почти 90% ДТП в Пскове происходит по вине водителей

88,1 % от общего количества всех зарегистрированных в Пскове ДТП произошли по вине водителей, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.

За 2022 год произошло 140 таких ДТП, в которых пять человек погибли и 188 получили ранения различной степени тяжести.

В целом в Пскове наблюдается снижение количества ДТП и числа раненных в них людей. За 2022 год зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий (в 2021 году – 168), в которых семь человек погибли (в 2021-м – четыре) и 208 человек (в 2021-м – 212) получили ранения различной степени тяжести.

На территории областного центра наиболее часто регистрировались наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств:

  1. Зафиксировано 60 наездов на пешеходов, в результате которых четыре человека погибли и 58 получили ранения различной степени тяжести. На нерегулируемых пешеходных переходах в Пскове зарегистрировано 21 ДТП, в которых 22 человека получили ранения. На регулируемых пешеходных переходах произошло 12 ДТП, в которых два человека погибли, 11 человек пострадали. Вне пешеходных переходов зарегистрировано 27 ДТП, в которых два человека погибли и 25 человек пострадали;
  2. 59 столкновений транспортных средств, в результате которых два человека погибли и 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

«Не отличается дисциплинированностью и другая категория участников дорожного движения – пешеходы. По собственной неосторожности пешеходов зарегистрировано 27,6 % от всех ДТП с пострадавшими пешеходами. За данный период зарегистрировано 16 ДТП, при этом два человека погибли и 14 человек получили ранения», — сообщили в ведомстве. 

В управлении отметили, что ДТП в Пскове происходили и по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения. «Ситуация усугубляется в выходные дни и праздники. Под действием алкоголя скорость реакций замедляется. Человек становится заторможенным, его внимание рассеивается. При употреблении наркотиков эффект может быть противоположным – водитель становится излишне возбужденным, начинает делать много лишних движений. И то, и другое чрезвычайно опасно. В результате своей легкомысленности водитель рискует не только собственной жизнью, но и жизнями других», — подчеркнули в ведомстве. 

Так, за 12 месяцев 2022 года на территории Пскова по вине водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, произошло 15 ДТП, в которых два человека погибли, еще 20 получили ранения.

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